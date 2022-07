Zonhoven

Wie een taxi boekt, moet op voorhand via mail of sms aangeven dat hij akkoord is met de ritprijs. Nu er in Hasselt en omstreken een taxioorlog woedt, laten maatschappijen die recht in hun schoenen staan niets aan het toeval over. Afgelopen weekend haalde de politie nog twee illegale taxi’s uit het verkeer aan Rock Herk.