Brug in Heusden-Zolder is versleten: bussen mogen er niet meer over. — © TV Limburg

De brug over de E314 aan de Lummenweg in Heusden-Zolder wordt nog deze legislatuur afgebroken en vervangen door een nieuwe brug. Dat heeft Vlaams minister van Mobilteit Lydia Peeters vandaag beslist. De brug was al langer in slechte staat en zou normaal gezien gerenoveerd worden. Maar bij een laatste inspectie bleek de schade zo groot, dat ze niet meer te herstellen is. Als gevolg daarvan besliste het agentschap Wegen en Verkeer dat er vanaf maandag geen zwaar verkeer of bussen meer over de brug mogen rijden. Zij moeten een omleiding volgen.