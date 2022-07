OH Leuven plukt jonge Argentijnse verdediger weg bij FC Barcelona

OH Leuven heeft maandagavond zijn negende zomeraanwinst voorgesteld: de Argentijnse 20-jarige centrale verdediger Santi Ramos Mingo komt transfervrij over van FC Barcelona. Hij kwam wel nooit uit voor het eerste elftal. Mingo tekende een contract van drie seizoenen aan Den Dreef.

Marc Brys stelde na de oefenwedstrijd tegen zusterclub Leicester dat er nog versterkingen op komst waren, en met de linksvoetige verdediger is de coach alvast tevreden: “Santi Mingo Ramos Mingo is een jonge getalenteerde linksvoetige centrale verdediger die zijn opleiding bij twee grote clubs genoot. Hij beschikt over een profiel dat we nog niet hadden in onze kern en kan op termijn nog doorgroeien”, klinkt het op de clubwebsite. Leuven start zaterdag aan de competitie met een uitwedstrijd tegen Kortrijk.