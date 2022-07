Thiam is de beste in het verspringen en verstevigt haar koppositie

Nafi Thiam heeft het verspringen gewonnen in de zevenkamp op de wereldkampioenschappen atletiek in het Amerikaanse Eugene (Oregon). Ze verstevigt zo haar koppositie. Noor Vidts behoudt de vijfde plaats.

Thiam lukte bij haar derde poging een sprong van 6m59 op Hayward Field, wat haar 1036 punten opleverde. Geen enkele andere deelneemster deed beter. Verder liet de tweevoudige olympische kampioene 6m49 en een nulsprong optekenen. Thiams persoonlijk record is 6m86.

Vidts, die een persoonlijk record van 6m60 achter haar naam heeft, sprong bij haar tweede poging 6m33 (953 ptn) ver. De indoorwereldkampioene was verder goed voor 6m07, haar laatste sprong was ongeldig.

Na vijf van de zeven proeven telt Thiam, op zoek naar een tweede wereldtitel na die van 2017 in Londen, 5107 punten. De Nederlandse olympische vicekampioene Anouk Vetter lukte met 6m52 een persoonlijk record en blijft zo in het zog van Thiam met 5024 punten. De Poolse Adrianna Sulek wipt met 4967 punten over de Amerikaanse Anna Hall, die 4963 punten telt. Vidts, vorige zomer vierde op de Olympische Spelen in Tokio, vervolledigt de top vijf met 4874 punten.

Maandag staan nog het speerwerpen en de afsluitende 800 meter op het programma.