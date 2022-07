Bij het ongeval eind juni liep Melissa Dhenin zware verwondingen op, onder meer aan haar benen. — © if, hvh

Smetlede/Laarne

Open breuken aan beide benen, een gebroken voet, 2 klaplongen, een gescheurde milt, 9 gebroken ribben, een gebroken bekken, schouderblad en sleutelbeen: de balans na het ongeval van Melissa Dhenin aan de Meirhoek in Laarne was loodzwaar. De hulpdiensten haalden de thuisverpleegster uit haar wrak, waarna ze in het Gentse UZ verschillende zware operaties onderging.