Minister van Sport Ben Weyts hoopt WK vrouwenvoetbal in 2027 naar Vlaanderen te halen: “Voluit de kaart trekken voor meer vrouwen in de sport”

Met het EK vrouwenvoetbal in volle gang kijkt minister van Sport Ben Weyts (N-VA) al vooruit naar de toekomst. Samen met de Franstalige gemeenschap wil hij een voortraject opzetten om het WK vrouwenvoetbal in 2027 naar Vlaanderen te halen. “Vlaanderen is ambitieus en haalt het maximum uit topsportevenementen”, aldus Weyts.