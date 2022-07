Tadej Pogacar geeft de gele trui nog niet op: “Ik blijf aanvallen, want ik wil Parijs zonder spijt verlaten”

Tadej Pogacar heeft de strijdbijl nog niet begraven. Integendeel. Als het uitsluitend aan hem lag, dan viel hij nog elke col die er rest aan. Het was een Sloveen die met vertrouwen de driedaagse in de Pyreneeën tegemoet keek.

Wat gebeurde er woensdag op de Col du Granon?

“Waarschijnlijk had ik wat te weinig gegeten, maar ik had ook veel aanvallen beantwoord op de Galibier, waardoor ik energie te kort kwam. Het was alsof ik tien sprints all out trok, terwijl Jonas en Roglic er elk vijf deden. Ik deed mezelf daar een beetje dood. Misschien moet ik in de toekomst ook wat meer fuel tot mij nemen.”

Bernard Hinault zei altijd: zolang als ik adem, val ik aan. Kan je je identificeren met deze uitspraak?

“Ik denk daar ongeveer ook zo over. Ik moet elke kans aangrijpen. Op elke klim die er nog volgt, moet ik proberen aan te vallen. Ik moet zo hard mogelijk te gaan. Elke dag opnieuw. Het zijn drie zware ritten. Het is ook mogelijk om iets te forceren. Ik geef alles. Ik hoop dat ik nadien nergens spijt van heb.”

Ga je voor één lange aanval of doe je het elke dag opnieuw?

“Het hangt van mijn benen af. Ik sta anderzijds echt wel ver achter. Als ik een kans zie om aan te vallen, dan doe ik het. En er zijn veel mogelijkheden.”

Frustreert het je dat Vingegaard zowel op Alpe d’Huez als op Mende volgde?

“Neen, het geeft me alleen maar meer motivatie. Hij is de te kloppen man. Hij is super sterk. Op Alpe d’Huez zaten we er samen. Misschien had ik daar iets dieper moeten graven in mijn voorraad, dan kon ik wat tijd hebben gewonnen. In Mende was het een kortere klim. Veel explosiever. Hij zat daar ook op mijn wiel. Het was zo ongeveer hetzelfde.”

“In drie dagen kan er veel gebeuren. Ik denk dat we zo stilaan allemaal al wat moe beginnen te komen. Mentaal en fysiek. Je kunt ook een goede of een slechte dag hebben. Het worden drie interessante ritten waaraan Jonas Vingegaard als dé topfavoriet op de eindzege begint.”

Geeft het een voordeel dat je qua aantal ploegmaten na het uitvallen van Roglic en Kruijswijk opnieuw gelijk staat met Vingegaard?

“We staan ongeveer weer op dezelfde voet. Ik weet uit ervaring hoe hard het was om Vegard Stake Laengen en heel snel daarna George Bennett te verliezen. We moesten te veel dagen zonder hen verder. Het wordt er niet gemakkelijker op voor Jumbo-Visma. Vingegaards ploeg moet het geel verdedigen, ik moet het geel aanvallen. Al is het zo zwaar in de Pyreneeën dat het eerder man tegen man zal zijn. Het wordt koers, telkens van de start tot de finish.”

© AFP

Hoeveel wil je van je achterstand kwijt vooraleer de lange slottijdrit naar Rocamadour begint?

“Ik denk dat die kloof volledig moet dichtgereden worden. Jonas is echt wel goed in het tijdrijden. Ik verkende tot twee keer toe deze tijdrit, maar ik ga daar niet op gokken. Ik geef alles wat in mij zit vooraleer we daaraan komen. De kloof moet zo klein mogelijk zijn.”

Is een lange aanval zoals vorig jaar in de Tour naar Le Grand Bornand, of in je allereerste grote ronde (de Vuelta 2019) waar je de laatste dag iedereen aan gort reed, de juiste tactiek?

“Ik heb goede herinneringen aan die Vuelta. Al waren er daar meer ups and downs dan in deze Tour. Ik heb er een goed oog in dat mijn benen in orde zijn. Ik ben van plan om alles uit te proberen. Dicht bij de finish, van ver…”

Hoe belangrijk kan een tijdelijk samenwerkingsverbond worden tussen Ineos-Grenadiers en u?

“Zo zie ik het niet. Ineos heeft drie renners in de top-tien en is leider in de teamrangschikking. Het zou me wel goed uitkomen dat ook zij aanvallen, want dan moet Jumbo-Visma ook hen van antwoord dienen. Al geven ze me tot nog toe de indruk dat ze tevreden zijn met een man op het podium. Ik doe mijn eigen koers.”

Zie je nog andere kandidaten winnaars buiten Vingegaard en u?

“Jonas is dé gedoodverfde favoriet. De top-zes kan eventueel nog de kloof dichten om op het podium te raken. Ik ben ervaringsdeskundige. Op een dag kan je breken en veel tijd verliezen. Jonas heeft een grote voorsprong maar er zijn nog enkele renners die deze Tour kunnen winnen.”

Wat verkies je? De Pyreneeën of de Alpen? En waar denk je Vingegaard te plooien?

“Ik heb geen voorkeur. Ik hou van beide types bergen. Ik was meer in de Alpen dan in de Pyreneeën. Qua koersen is het ongeveer hetzelfde.”

© REUTERS

Waarom sprint je altijd als een gek naar de finish? Geraint Thomas begreep het niet zo goed in Mende.

“Ik heb het altijd zo geleerd. Koersen is sprinten naar de lijn.”

Hoe ging je om met die totaal nieuwe situatie op de Granon?

“Het was wel niet de eerste keer dat ik dat tegenkwam in mijn carrière. Het eerste kwartier na de Granon waren zeer lastig. Ik was leeg. Ik probeerde harder te trappen maar het lichaam weigerde. Na de rit deed ik het podium, reed de Granon naar beneden. Veel fans riepen naar mij. Ik voelde me ontgoocheld, maar ik reed met het hoofd omhoog weg. Onderweg naar een goede nachtrust. En de volgende dag was ik het zo ongeveer vergeten op de Alpe d’Huez. Het was niet zo slecht.”

Is het alles of niets?

“Ik ga niet alles riskeren voor een koers. Ik geef me voor de volle honderd procent. Ik zal aanvallen. Ik probeer goede wattages te trappen. Als ik Parijs niet in het geel bereik, is dit nu ook weer niet het einde van de wereld. Ik won al twee keer. Tweede worden en wit dragen is best goed, maar mijn hoofd staat nog op het geel. Ik geef niet op.”