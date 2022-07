Mieke Gorissen doet met 19de plaats op WK nog beter dan op de Spelen

Mieke Gorissen is op de 19e plaats geëindigd op de marathon tijdens het WK atletiek in het Amerikaanse Eugene (Oregon). De gouden medaille ging naar de Ethiopische Gotytom Gebreslase met een nieuw kampioenschapsrecord.

De 39-jarige Gorissen, toe aan haar eerste WK, finishte in 2u31:06. Het persoonlijk record van de Diepenbekese bedraagt 2u28:31, op 18 april 2021 gelopen in het Nederlandse Enschede. Met haar 19e plaats deed Gorissen duidelijk beter dan haar 28e plaats van vorig jaar op de Olympische Spelen in Tokio.

De 27-jarige Gotytom Gebreslase veroverde de wereldtitel met een chrono van 2u18:11. Ze deed zo beter dan het kampioenschapsrecord van 2u20:57, dat sinds 2005 op naam van Paula Radcliffe stond. De Keniaanse Judith Jeptum Korir (2u18:20) en de Israëlische Lonah Chemtai Salpeter (2u20:18) vervolledigden het podium. Titelverdedigster Ruth Chepngetich uit Kenia moest voor halfweg opgeven met darmproblemen.

Zondag bezorgde Bashir Abdi België een bronzen WK-medaille in de marathon bij de mannen.