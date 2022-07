Antwerp zonder Engels, Dwomoh en Fischer Europa in, Alderweireld wordt nog toegevoegd

Het gaat hier om de lijst voor de tweede voorronde van de Conference League, waarin Antwerp donderdag en een week later tegen de Kosovaren uitkomt. Plaatst het zich voor de derde voorronde, dan kan het een nieuwe lijst indienen. Maar goed ook, want het is mede door (lichte) blessures of een gebrek aan fitheid dat sommige van bovenvermelde spelers afvielen. Engels en Fischer trainen namelijk apart. De afwezigheid van Dwomoh is dan weer verrassend, want die werd vorige zomer binnengehaald als groot talent en speelde al drie poulematchen in de Europa League. Maar ook in de voorbije oefenduels kwam hij er niet aan te pas. Van Bommel is voorlopig niet overtuigd en geeft de voorkeur aan andere middenvelders. Zo krijgt de jonge Vermeeren zijn kans en staat Haroun op de lijst, terwijl die de voorbije dagen nog individueel trainde. Er werd overigens gekozen voor De Wolf en niet Verhulst als tweede doelman.

Het is dus ook weer zo dat de Great Old maar een kortere spelerslijst kon insturen. Het maximum van 25 spelers was niet haalbaar door het gebrek aan eigen of in België opgeleide jongeren in de A-kern. En zo werden het 21 namen. Vanop de B-lijst kunnen zelf opgeleide jonkies zoals Krasniqi, Van den Bosch en Vermeeren nog wel worden geselecteerd.

De 21: Butez, De Wolf, De Laet, Bataille, Almeida, Pacho, Seck, Vines, Nainggolan, Yusuf, Gerkens, Verstraete, Haroun, Benson, Miyoshi, Balikwisha, Scott, Valencia, Janssen, Frey, Emegha.