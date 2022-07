Bromfietser uit Heusden-Zolder test positief op drugs in Genk

Genk

De bromfiets van een man die positief testte op drugs, is vrijdagnamiddag in beslag genomen.

De man werd rond 16.30 uur aan de kant gezet in de Sint-Martensbergstraat omdat hij over de straat zwalpte. De 30-jarige man uit Heusden-Zolder had speed op zak en legde een positieve speekseltest af. Hij werd gearresteerd en meegenomen naar het commissariaat in Genk. De man had lopende probatievoorwaarden. Hij wordt verdacht van handel in verdovende middelen. De nodige pv’s werden opgesteld.

Bij de controle bleek dat de bromfiets niet verzekerd en niet ingeschreven was. Hij werd getakeld. mm