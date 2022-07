Pas papa geworden, dan vertrek je met gemengde gevoelens naar je eerste dag terug op het werk. Dat is voor acteur Michiel De Meyer (28) niet anders. Hij begint vandaag aan de repetities van de musical ‘Singin in the rain’, een week na de geboorte van zoontje Ramón. “Als hij maar even weent, voel ik mij al verschrikkelijk.”