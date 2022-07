Vegan met Ibiza-vibes: El Verde is de plantaardige nieuwkomer in Genk

Van het ontbijt over de lunch tot het dessert: elk gerecht bij El Verde is plantaardig. Geen moeilijke keuze, vermits één van de zaakvoerders volledig vegan eet. De lunch- en ontbijtbar wordt gerund door drie vrienden die de mosterd haalden in Spanje. “Ontbijt- en lunchzaakjes met verse en healthy plantaardige gerechten zijn in Limburg zo goed als onbestaande”, verduidelijkt Richie Verding, één van de zaakvoerders . Hij runt El Verde samen met vrienden Luca Ter Elst en Umut Dogan. “We mikken voorlopig alleen op ontbijt en lunch, in de toekomst zullen we bekijken of hier een avondformule aan gebreid wordt.”

Inspiratie voor het interieur haalde het trio duidelijk ook in Spanje. Het interieur heeft een gezellige Ibiza-vibe met veel wit, hout en andere natuurlijke materialen als stro en veel groen.

De toast met huisgemaakte avocadospread is behoorlijk succesvol bij El Verde. — © Luc Daelemans

Zero waste

Bij El Verde werken ze met een kleine vaste kaart, aangevuld met suggesties. “We serveren elke dag een soep van seizoensgebonden groenten. Daarnaast proberen we ook zero waste te zijn en verwerken we groente-overschotten in de soep. Onze koks Janne en Nilay maken bovendien gebak van onder andere seizoensfruit.”

Op de Instagrampagina van El Verde zag ik dat de toast met huisgemaakte avocadospread behoorlijk succesvol is. Deze toast met vegan kip (13 euro) staat bij de suggesties van die dag, dus deze bestel ik. Even later krijg ik een tasje met wortelsoep: een amuse van het huis. Niet veel later volgt mijn bestelling. De vegan kip is heel goed gekruid, net als de smeuïge avocadospread op een knapperig stuk brood. Naar mijn gevoel zit er net een tikje te veel look in de avocadospread, maar verder is dit een perfect gerechtje voor een evenwichtige en gezonde lunch. Daarna proeven we nog van het gebak van de dag: een stukje mango-crumble taart. Ik hou niet van al te zoete desserts, maar deze taart was perfect. Niet te zoet, met een goede crunch. Lekker.

We proeven nog van het gebak van de dag: een stukje mango-crumble taart. — © Luc Daelemans

Waarom hier uit eten?

1. Eet je enkel plantaardig, dan is dit een van de weinige adresjes met een volledig plantaardige kaart. Anderen kunnen hier kennis maken met de veganistische keuken.

2. Laat je verrassen. El Verde heeft een vaste kaart, maar werkt ook met suggesties. Ook het dessert van de dag is telkens opnieuw een ontdekking.

3. De ontbijt- en lunchzaak heeft een gezellig interieur met de hippe Ibiza- en Bali-vibe voor extra sfeer.

Adres

Winterslagstraat 35 in Genk

Open

Woe, do, vrij en zo van 9 tot 15 uur, za van 9 tot 16 uur

Info

www.instagram.com/elverdeofficial