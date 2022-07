Brand biogasinstallatie op Brees industrieterrein

Bio Gas Bree in de Houterstraat stapelt biomateriaal op voor vergisting. Op die manier voorziet het bedrijf in groene energie. Het vuur ontstond rond 15.30 uur in de filter- en drooginstallatie. “Daar zijn waarschijnlijk achtergebleven resten van de vergisting beginnen smeulen”, legt commandant Verbakel uit. De brandweer zette een drone met warmtecamera in om beter overzicht te krijgen van de situatie.

Het materiaal vatte vuur en de sprinklerinstallatie ’s deden hun werk. “Toch waren er ruimtes die niet bereikbaar waren en voor de zekerheid controleerden we alles extra, daarbij gebruikten we bluswater. Er was op geen enkel ogenblik gevaar voor uitbreiding naar de technische en elektrische ruimtes.”

Elia

Ook Elia kwam ter plaatse. “ Uit voorzorg omdat de hoogspanningslijn net boven de biogasinstallatie loopt. Om voldoende bluswater ter beschikking te hebben werden tankwagens van de korpsen van Maaseik en Neerpelt opgeroepen”, verduidelijkt Verbakel nog. (RDr)