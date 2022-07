Jongeren kunnen ravotten op nieuw speelplein Tugela in Stokkem

Dilsen-stokkelm

De jongeren van Stokkem hebben van de stad Dilsen-Stokkem een gloednieuw speelplein cadeau gekregen. “Dat speelplein is gelegen op Tugela”, vertelt burgemeester Sofie Vandeweerd. “Naast enkele speeltoestellen hebben we ook twee sportvelden aangelegd. Het gaat om een voetbalveld en een basketbalveld.”

“Zowel de buurtbewoners als de kinderen mochten vooraf meedenken over de invulling van het speelplein”, zegt schepen van Jeugdzorg Pieter Indemans. “Er staan klimrekken, multifunctionele speelelementen en een glijbaan. Ook zijn er picknickbanken en afvalemmers voorzien. Het budget was voorzien op 25.000 euro.”

“Nu kan ik met mijn fiets vanuit het centrum naar het speelplein”, zegt Omer Nakil (10). “Het klimrek is leuk en ik kan schommelen of mij amuseren in een bewegende band.” “Alles ziet er zo nieuw en fraai uit”, lacht Furkan Nakil (16). “Je kan zelfs van een houten toren in het witte zand springen.” mmd