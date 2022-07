Natuurpunt Opglabbeek zamelt 9.135 euro in voor ontwikkeling Bosbeekvallei

Oudsbergen

Expeditie Natuurpunt, waarbij teams door de natuur trekken en daarbij minstens 1.500 euro inzamelen voor hun favoriete natuurgebied, werd een succes. Ook twee teams van Natuurpunt Opglabbeek wandelden mee voor het goede doel. “Wij wandelden door de prachtige natuur van de Halve Maan in Diest, door de vallei van de Zwarte Beek, langs de Wijers en door de Maten”, klinkt het bij het eerste team. Ook het tweede Natuurpunt-team, de Bosbeekbevers, deed dezelfde route. “We zamelden respectievelijk 5.135 en 4.000 euro in voor de vallei van de Bosbeek in Opglabbeek. De opbrengst gaat naar de financiering van de aankoop van nieuwe percelen en voor nog meer natuur.” De ruim 120 deelnemende teams aan Expeditie Natuurpunt zamelden in totaal meer dan 330.000 euro in. rdr