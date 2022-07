28-jarige in cel in zaak drugslabo in Zutendaal

Zutendaal

De 28-jarige man die afgelopen weekend in de boeien werd geslagen na de vondst van een drugslabo in Zutendaal, is door de Tongerse onderzoeksrechter aangehouden. De man, ook uit Zutendaal, is naar de gevangenis van Hasselt gebracht.

De politie stootte zaterdagavond op het labo nadat er een oproep was gekomen dat iemand onwel was geworden in een huis in de Dorpsstraat. Het 39-jarige slachtoffer - Maarten V. - overleed. Of het brouwen van drugs in rechtstreeks verband staat met zijn overlijden, is nog onduidelijk. Op dit moment is ook nog niet geweten welke drugs werd gemaakt.

De twintiger werd aangehouden voor inbreuken op de drugswetgeving. mm

