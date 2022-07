In Limburg verdwenen er vorig jaar 17 varkensbedrijven. — © Marc Herremans

Hasselt

De Belgische veetelers hebben in 2021 minder runderen, varkens en pluimvee gekweekt, vergeleken met het jaar voordien. In Limburg is de varkensteelt zelfs met 7% gekrompen. Oorzaken zijn de moeilijke export tijdens de coronacrisis en stijgende voederprijzen.