Officieel: Club Brugge neemt Casper Nielsen over van Union

Nielsen speelde de voorbije drie seizoenen voor Union. Nu volgt een transfer van de vicekampioen naar de landskampioen. Een transfer waar hij zelf zijn zinnen op had gezet. Hij ondertekende in het Jan Breydelstadion een contract voor vier seizoenen. Bij de transfer zou ongeveer vijf miljoen euro gemoeid zijn, een bedrag dat Club aanvankelijk niet bereid was neer te tellen.

Nielsen hielp Union mee aan de titel in 1B en de Brusselse club zette vervolgens haar elan verder in de Jupiler Pro League. De Deense middenvelder had een groot aandeel in de prestaties. Hij speelde het voorbije seizoen 39 van de 40 competitieduels en wist daarin zeven keer te scoren. Hij gaf ook zes assists.

Intussen werd hij ook Deens international en hoopt hij op een selectie voor het WK in Qatar komende winter (21 november-18 december). Bij Club Brugge moet hij de leemte opvullen die Mats Rits liet. Rits viel in de play-offs uit met een kruisbandletsel en staat mogelijk nog tot Nieuwjaar aan de zijlijn.