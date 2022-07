Eeuwenoud Vinkenbierverhaal komt tot leven tijdens wandeling door Maasdorpen

Kinrooi

Fan van wandelen en bier? Tijdens een wandeling door de Maasdorpen kan kom je alles te weten over het eeuwenoude Vinkenbier. “De 10 kilometer lange wandeling met infoborden leidt je langs de mooiste plekjes in de Maasdorpen en vertelt de eeuwenoude geschiedenis van het Vinkenbier”, vertelt Jean Smeets, voorzitter van vzw Geistinger Vinkenbier. “Afsluitend of tijdens het traject kan je bij de verschillende horecazaken genieten van een Vinkenbier of een Maaslenjer Tripel.” pabr

Info: visitkinrooi.com