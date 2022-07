Geraint Thomas ziet nog mogelijkheden: “Ik houd achtervolgers in het oog, maar tijdrit van zaterdag speelt in mijn voordeel”

Geraint Thomas (36) geeft toe dat in de voorbije twee weken zowel geletruidrager Jonas Vingegaard als Tadej Pogacar bergop een maatje te groot waren. “Ik moet niet voorbij één, maar voorbij twee supersterke tegenstanders. Maar in deze Tour kan alles. Wie had bijvoorbeeld gedacht dat Pogacar zou breken op de Col du Granon?”, aldus Thomas tijdens de laatste rustdag in Carcassonne.

De vorige rustdag stond je derde op 1’17”. Je begint nog altijd als derde aan het laatste drieluik in de bergen, maar de kloof is 2’43”. Hoe sta je ervoor?

“Over het algemeen hebben we als ploeg een goede week achter de rug. Daniel Felipe Martinez is een pak beter dan in de Alpen het geval was. Castroviejo was al tweede. We zitten breder in de helpers dan een week geleden. Tom Pidcock won op Alpe d’Huez, wat fantastisch was voor de ploeg. Zelf voelde ik me doorlopend goed. Alleen kan ik qua explosiviteit niet opboksen tegen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar. Telkens wanneer ze aanvallen, rijd ik beter mijn eigen tempo. Zie Alpe d’Huez waar ik dan op het einde van de dag terugkwam op hen. De slechtste dag was Mende. Die klim lag me echt niet. Maar ik voelde me wel oké en klom nog redelijk snel. Maar de kloof tussen de geletruidrager en mezelf is in één week wel dubbel zo groot geworden. Dat is niet ideaal, maar aan de andere kant sta ik nog altijd op een goede plaats die recht geeft op het podium in Parijs.”

Er wordt nog beestig veel geklommen de volgende drie dagen. Is dat een drietrapsraket? Mogen we nog drama’s verwachten?

“Het wordt nog ongelofelijk hard. Het ziet ernaar uit alsof Pogacar elk moment kan aanvallen. Ik zie nog een Galibier-achtige dag voor me. Dat zou me niet verrassen. Ze gaan elkaar echt wel nog hard aanvallen. Na de tweede dag in de Pyreneeën kan het allemaal nog veranderen in de rit naar Hautacam. Dat wordt een superlastige bergrit.”

Wat denk jij als bevoorrechte kijker-rijder dat er kan gebeuren in het gevecht tussen Pogacar en Vingegaard?

“Het is zo snel gebeurd. Kijk maar naar zondag toen Vingegaard een lichte val maakte. Bovendien blijft Covid om de hoek loeren… Er zijn twee potentiële positieve renners op corona? Wie zijn ze? Dat speelt allemaal mee. Maar kijk naar de etappe van dinsdag. We krijgen op de Mur de Péguère dat steil gedeelte in de laatste drie kilometers. En dan naar beneden op een zeer technische afdaling. Als je vijf of tien seconden voorop ligt op de top, kan je het maken tot de finish. Afhankelijk van de samenstelling van de groep daarachter.”

© AFP

“De volgende twee dagen kunnen ze elkaar bij manier van spreken doorlopend aanvallen. Jonas zal proberen de aanvallen telkens in de kiem te smoren. De match tussen Vingegaard en Pogacar zal de volgende drie dagen fantastisch zijn om te volgen op tv. Als tegenstander zal het wat anders zijn om hen te proberen te volgen.”

Je praat altijd over de twee, maar hoe zit het met jouw directe concurrenten Bardet en Quintana?

“Natuurlijk moet ik ook hen in het oog blijven houden. Maar er is nog de tijdrit. Ik heb er vertrouwen in dat ik zaterdag op hen nog behoorlijk wat tijd kan nemen. Ik ben niet verrast dat Quintana in mijn buurt staat hoor. Het blijft een ongelofelijk talent. Ik kijk liever vooruit dan achteruit. Maar Nairo moet je altijd in het oog houden. Hij is in staat om van ver te gaan. Maar indien nodig heb ik dus nog de tijdrit achter de hand om dingen recht te zetten.”

Toen Sky de Tour domineerde, werd er toch anders gereden. De koers was veel meer onder controle. Of heb ik het verkeerd voor? Of is er gewoon een nieuwe manier van koersen?

“Ik denk dat het gewoon veranderd is. Zondag kwam Fabio Jakobsen bij mij rijden. Hij vroeg wat er aan de hand was. Dat was een rit voor de spurters en de groene trui reed toen samen met een ploegmaat voorop. What the hell is going on? Wat is er hier aan het gebeuren? Het is gewoon crazy. Toen UAE Team Emirates het geel had, was er gewoon minder controle. Jumbo-Visma reed veel prominenter, al kan dat veranderen nu ook Roglic en Kruijswijk eruit zijn. UAE liet gewoon alles gebeuren en pas na anderhalf à twee uur begonnen ze te rijden. In mijn tijd met Sky en Ineos-Grenadiers probeerden we vanaf de start de koers in eigen handen te nemen. Dat is het grote verschil. Jumbo-Visma kan dat natuurlijk ook op onze manier doen, maar er is definitief een verandering in koerspatroon ontstaan. Het is leuk. Spannend, ik ben blij dat ik daarin nog meespeel.”

Hoe voel je je in vergelijking met 2018? Is je niveau ongeveer gelijk en zijn die anderen dan wat beter? Hoe moeten we dat zien?

“Het is moeilijk om te vergelijken. In de Tour die ik won ging ik nooit all out. Full. Ik was natuurlijk toen ook aan het lijden en het was ook lastig, maar ik had nooit het gevoel dat ik vijf kilometer aan een stuk vol gas moest gaan. Mijn datagegevens hier zijn goed. Ze zijn ongeveer gelijk aan de power die ik vier jaar geleden ontwikkelde. Het is ongeveer hetzelfde niveau.”

Denk je zelf nog deze Tour te winnen? Of wacht je tot na Hautacam van donderdag om je uit te spreken?

“Het wordt heel moeilijk. Waarom? Ik heb niet één maar twee ongelooflijke sterke renners voor mij staan. Ik blijf erin geloven hoor. Ik doe alles wat in mijn mogelijkheden is om zo snel mogelijk naar Parijs te gaan. Jonas en Tadej moeten we voorbij. En als dat niet gebeurt, dan win je niet.”

© EPA-EFE

Behoort een alliantie met Pogacar tegen Vingegaard tot de mogelijkheden? Kan je er zelf iets bij winnen?

“Ik verwacht niet dat Pogacar me belt en zegt: laat ons samen een plan maken vanavond! Maar eenmaal op de weg kunnen er situaties ontstaan waarbij zowel Pogacar als ik baat bij hebben. Dat is in elke koers zo. Het is geen vendetta tegen Jonas of tegen Jumbo-Visma. Nee, het is koers. En als Pogacar en ik samen voordeel uit een situatie kunnen halen, dan zullen we natuurlijk samen werken.”

Kan dit gebeuren? Is dit realistisch?

“In deze Tour kan werkelijk alles gebeuren. Ik had niet verwacht dat Pogacar de dag van de Galibier zo veel tijd zou verliezen. Wie weet. Jumbo-Visma mist ondertussen twee super goede klimmers. Dat zal hen zeker pijn doen, maar ze zijn nog in staat om het allemaal af te werken.”

Wie is superieur? Vingegaard of Pogacar?

“Tot gisteren was Jonas sterker. Hij kon elke aanval pareren. En hij rijdt verstandig. Hij heeft nog niets meer gedaan dan alleen Pogacar volgen en hij moet ook voorlopig niets meer dan dat doen. Dat kan Pogacar ook psychologisch een tik geven. Maar anderzijds is het een koers van drie weken en niet van veertien dagen. We zien het wel hoe het loopt.”