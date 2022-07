Niki stelt eekhoornfoto’s voor het eerst tentoon in Houthalen-Helchteren

Houthalen-Helchteren

Diepenbekenaar Niki Colemont, alias de ‘eekhoornman’, presenteerde zondagnamiddag voor de allereerste keer in ons land zijn unieke fototentoonstelling over eekhoorns. In het bezoekerscentrum van Het Limburgs Landschap konden de bezoekers kennismaken met zijn eekhoorn ‘Kraakje’. Niki’s foto’s verschenen al in befaamde Britse en Amerikaanse bladen. Vorige week kwam National Geographic hem nog filmen, nu was hij dus present in Hengelhoef. “Niki is een bijzondere natuurfotograaf”, zegt directeur Dirk Ottenburghs. “Hij maakt foto’s van de eekhoorn in de meest gekke posities.”

“Mijn geheim is gewoonweg de eekhoorn verleiden met eten”, lacht Niki. “Om zijn vertrouwen te winnen, mag ik absoluut niet bewegen, anders gaat hij lopen. Zo kon ik hem eens fotograferen op een speelgoedbrommer samen met Barbie. Boven die Barbiepop hing ik noten. De eekhoorn is een intelligent diertje. Hij is heel nieuwsgierig en volhardt in zijn zoektocht naar nootjes.” jli