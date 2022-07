Skaten, knutselen en spelen tijdens zomerspeelplein in Lanaken

Lanaken

De Speelpleinwerking op de terreinen van basisschool Jan Rosier in Lanaken kan ook deze zomer op veel bijval rekenen. “We hebben op sommige dagen tot 150 kinderen en jongeren die komen meedoen aan onze activiteiten”, vertellen de enthousiaste begeleiders van de jeugddienst.

Het afwisselende aanbod van activiteiten slaat duidelijk aan bij de kinderen. “We hebben bij de uitleenwinkel leuke spulletjes ontleend. Het skateboarden en skeeleren is heel leuk”, zegt Jill (10). “Ook de knutselactiviteiten zijn heel fijn”, zegt Casey (10). “Vandaag hebben we een bootje gemaakt.” De speelpleindagen tijdens de zomervakantie zitten vold spannende speelactiviteiten. “Er zijn vrije speelmomenten, maar er is ook telkens een dagthema met spelletjes en activiteiten afgestemd op de leeftijd”, zegt leidster Verena (16). joge