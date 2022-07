Maastricht

Ze gebruikten zeer waarschijnlijk een speelgoedpistool, roofden juwelen voor minstens dertig miljoen en vluchtten op stepjes via een uitgekiende route. Reconstructie van de Tefaf-overval in Maastricht, de meest geruchtmakende kunstroof in jaren. “Een film straks? Vergeet niet dat dit gewoon zware criminelen zijn.”