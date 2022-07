Zestien bestuurders onder invloed bij controles in Bilzen, Hoeselt en Riemst

Bij weekendcontroles heeft de politie tien bestuurders geverbaliseerd die te veel hadden gedronken. In totaal werden 561 ademtesten afgenomen. De controles waren op de Rode Kruislaan in Rijkhoven, de Tongersesteenweg in Millen en de Bilzersteenweg in Hoeselt. Van de 10 speekseltesten wezen er 6 op gebruik van drugs. Vier bestuurders slikten amfetamines, een bestuurder nam cocaïne en nog een ander cannabis. Daarnaast is een opgefokte bromfiets in beslag genomen. Ook drie motorrijders kregen een boete omdat ze geen jas of handschoenen droegen. Twee bestuurders die hun auto hadden uitgebouwd en daarbij de tuning-voorschriften niet correct naleefden, kregen een pv.

Tijdens het voorbije weekend waren er ook snelheidscontroles op de Hasseltsestraat en de Rode Kruislaan in Bilzen, in Riemst op de Maastrichtersteenweg en de Visésteenweg en in Hoeselt op de Bilzersteenweg. Van de 2.388 gecontroleerden reden er 201 te snel. Dit is bijna een op de tien.

