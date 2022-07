Fandag KRC Genk lokt honderden supporters naar Cegeka arena

Genk

De fandag van KRC Genk lokte zaterdagmiddag heel wat supporters naar de Cegeka arena. Met schitterend weer en tal van activiteiten, waaronder een eetdorp en heel wat randanimatie, werd het een geslaagde dag. En dan moest het feest nog beginnen. Het was natuurlijk uitkijken naar het moment waarop de bus met clubicoon Pierre Denier het stadionplein opreed. Denier was 48 jaar bij de club, maar gaat nu op pensioen. Daarvoor werd hij tijdens de fandag dan ook gehuldigd. “Toen ze kwamen aanrijden, heb ik hard mee gejuicht”, vertelt Stefan, bewoner van Ter Heide. Samen met Milla, Ella en Chiara heeft hij wel een boontje voor de clubman. “We hebben Pierre nooit zien voetballen, maar hij zit wel in ons hart, net zoals bij vele supporters van KRC Genk.” rdr