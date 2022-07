Juist op de warmste dag van het jaar: urenlang geen drinkwater in Halen

Inwoners van Halen hebben een groot deel van de dag zonder sinds vanochtend problemen het drinkwater. In heel wat straten komt er geen of nauwelijks water uit de kraan, omdat de druk te laag was.

Vooral de deelgemeente Loksbergen werd getroffen. De Watergroep werd op de hoogte gebracht en ging op zoek naar de oorzaak. In afwachting van een definitieve oplossing werd het water via een omweg verdeeld. Ondertussen had de stad de toiletten in gemeenschapscentrum De Rietbron in Halen-centrum en op domein Panoven opengesteld, voor wie thuis niet naar het toilet kon gaan.