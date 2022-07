Dronken bestuurder zonder geldig rijbewijs stopt niet voor alcoholcontrole in Sint-Truiden

De politie heeft vrijdag controles in de Bergstraat in Nieuwerkerken, de Steenweg in Gingelom en de Tongersesteenweg in Sint-Truiden. Tien bestuurders hadden te veel gedronken. Een bestuurder van een bestelwagen negeerde het bevel tot stoppen aan de controlepost. De politie ging achter de bestelwagen aan en kon die doen stoppen. De man had geen geldig rijbewijs en hij had te veel gedronken. De bestelwagen was niet gekeurd en ook niet verzekerd. Het voertuig werd getakeld. Een bestuurder reed onder invloed van drugs. De politie heeft ook nog boetes uitgeschreven voor vervallen keuring en rijden zonder veiligheidsgordel.

maw