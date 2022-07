50én Maaseik bezoekt het Zuiderzeemuseum

"Het Zuiderzeemuseum is uniek en dateert van 1948, 15 jaar nadat de afsluitdijk werd aangelegd", weten de leden intussen. "Het museum bestaat uit een buiten- en een binnenmuseum. Het buitenmuseum laat het leven zien van voor de aanleg van de afsluitdijk. Het binnenmuseum omvat een verzameling van boten en geeft een indrukwekkende impressie van de geschiedenis van de dorpen rondom de voormalige Zuiderzee. Beslist de moeite waard om zowel de stad Enkhuizen als dit museum te bezoeken. In stralend maar toch niet te warm weer bezochten wij dit museum en deels ook de stad. Op de terugweg genoten we van een smakelijk diner en rond 22 uur waren we weer thuis. Het was een heerlijk dagje uit. Wandelen en fietsen staan de komende maanden op het programma, alsook ons ledenfeest op 26 augustus met goede muziek, heerlijke buffetten en meer."

Info www.50enm.be