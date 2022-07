Smartphones gestolen op Tomorrowland: “Bendes reizen van festival naar festival om te stelen”

Hoeveel diefstallen er het voorbije weekend precies zijn gepleegd is voorlopig nog onduidelijk, maar er is alleszins sprake van tientallen slachtoffers. “Ze gingen heel professioneel te werk. Wij stonden zaterdag aan een van de kleinere stages op Tomorrowland en daar sloegen ze toe. Een vriendin van me is van haar gsm beroofd. Die zat in haar afgesloten tas, en toch zijn de daders erin geslaagd om de iPhone ongemerkt te stelen”, vertelt de Limburgse Fatma Bali. “De dieven handelden ook niet alleen. Het ging om een grote bende. En opvallend was dat die allemaal een hemdje met bloemenprint droegen. De ene komt wat met je dansen om je af te leiden, de andere pleegt de diefstal en nog anderen houden alles nauwlettend in de gaten om de pakkans zo klein mogelijk te houden. Eenmaal de buit in handen, wordt die vliegensvlug doorgegeven. En toen we de security en politie aanspraken, hoorden we dat we lang niet de enige slachtoffers waren.”

In kledij gewikkeld

Nadat ze op rooftocht waren geweest, wisselden de dieven van kledij. “We zagen nog dat ze vliegensvlug hun hemdjes uittrokken en andere kledij aantrokken. Wellicht ook om de politie te snel af te zijn. En dan zijn ze met een volle rugzak vertrokken. De gsm’s wikkelden ze in kledij, zodat het leek alsof ze alleen maar kleren in hun rugzak hadden zitten”, aldus nog Fatma.

Andere slachtoffers maakten er dan weer melding van dat hun halsketting was verdwenen tijdens het dansen. Alles wijst er ook op dat er verschillende bendes actief waren omdat de manier van stelen vaak anders was.

Terugkerend fenomeen

Een speurder van de federale politie kent het fenomeen van gauwdiefstallen heel goed. “Het is een fenomeen dat we op alle grote festivals zien. Niet alleen hier in België, ook in het buitenland. Het gaat om goed georganiseerde dievenbendes die van festival naar festival reizen. Niet om te dansen en zich te amuseren, maar om te stelen. Dat is hun corebusiness. Ze zijn echt getraind in hetgeen ze doen en meestal weet het slachtoffer pas na een tijdje dat hij of zij bestolen is. Gewoon omdat ze niets hebben gevoeld. Gestolen spullen worden heel snel aan drie, vier verschillende bendeleden op het festivalterrein doorgegeven, zodat het voor de politie heel moeilijk is om ze terug te vinden.”

“De bendes hebben vooral interesse in dure smartphones: vooral van iPhone en Samsung. En op grote festivals worden waanzinnig veel selfies gemaakt. Zo zien dieven ook wie welk toestel op zak heeft en vaak kiezen ze zo hun slachtoffers uit.”

Tomorrowland heeft nog geen zicht op het aantal diefstallen tijdens het eerste weekend, maar voegt er wel aan toe dat ze geen signalen hebben opgevangen dat de situatie problematisch zou geweest zijn. De politionele cijfers zullen bovendien pas na afloop van het derde weekend worden bekendgemaakt.

Lockers

Toch heeft Tomorrowland nog een goede raad voor de mensen die de volgende twee weken naar Boom afzakken. “De festivalbezoekers kunnen steeds gebruikmaken van de lockers op het festivalterrein. Daarin kunnen ze hun duurdere spullen zoals telefoontoestellen opbergen. En zo ben je gauwdieven te snel af”, zegt Debby Wilmsen van Tomorrowland. tdk