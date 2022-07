Extreem weer in Limburg is gevolg van klimaatverandering: 'Er zijn verschillende gradaties van de hel' . — © TV Limburg

Extreme hitte een jaar na de waterbom, de klimaatverandering slaat wild om zich heen. Er is wel degelijk wetenschappelijk bewijs dat de opwarming van de aarde waarvoor de mens verantwoordelijk is, de wereld voor grote delen onleefbaar maakt. Maar het is nog niet te laat, zegt klimaatambassadeur Ingnace Schops. Want, zegt ie, er zijn verschillende gradaties van de hel. Elke tiende van een graad minder klimaatopwarming is een gevecht waard.