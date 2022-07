Sandra Bekkari in het huwelijksbootje gestapt

“16 juli 2022: jij en ik. 18 juli: gelukkige verjaardag aan mezelf. 19 juli: gelukkige verjaardag aan jou”, schrijft Bekkari bij een foto van zichzelf in een trouwkleed met haar vriend Peter Craeymeersch in een grijs pak. Of beter gezegd: haar man. Want het koppel is drie jaar na hun verloving in het huwelijksbootje gestapt. Voor beiden is het hun tweede huwelijk. Bekkari heeft één dochter uit haar vorige relatie. Craeymeersch – directeur van Toerisme Oostende en artistiek directeur van het Filmfestival Oostende – heeft er twee.

