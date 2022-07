Jetje steekt al vijftig jaar lang handen uit de mouwen op basisschool De Wissel

Maaseik

Op het einde van het schooljaar vierden de leerkrachten, collega’s en kleuters van vrije basisschool De Wissel in Neeroeteren Jetje Verheyen. Met zang, dans en leuke attenties toonden ze hun dankbaarheid voor haar jarenlange inzet.

“Jetje was meer dan 50 jaar bezige bij in de kleuterschool”, zegt directeur Jean Evens. “In het begin stond ze in voor het onderhoud van de lokalen, maar de laatste tien jaar was ze trouw op post om de kleutertjes te begeleiden bij het eten en hield ze toezicht op de speelplaats. ‘Dat houdt me jong van hart’, zei ze vaak.” Nu is Jetje op pensioen, maar staat ze nog altijd met veel geduld en inzet haar mannetje als vrijwilliger bij de kindjes tussen 2,5 en 5 jaar. “Als er iemand afwezig is, bel je me maar”, besloot ze de bij de viering. roma