Limburgse lookalikes van Tourcols en bijzondere fietsvrienden: straffe verhalen van 2 weken Tour

Mist u straf leesvoer op deze rustdag van de Tour de France? Wij schotelen u graag wat extra reportages voor. Dit zijn onze Limburgse topverhalen uit ‘Tour de Limbourg’: met mevrouw Dylan Teuns terug naar La Plance des belles Filles, waarom lopen de nieuwe trend in het peloton is én waarom Limburg het Walhalla voor Deense wielrenners is.

1. Onze man test het nieuwste trainingsnufje van het peloton uit en spreekt met de Deense CEO

© Bart Borgerhoff

In startplaats Kopenhagen bevindt zich het hoofdkantoor van Airofit. Het Deense bedrijf veroverde de sportwereld met een apparaat van 300 euro dat de longen traint. Onder meer Tim Wellens en zijn Lotto Soudal-ploegmaats zijn fervente gebruikers van de Airofit Pro. Uw krant haalde eens diep adem en testte het nieuwste trainingsnufje van het peloton uit.

LEES OOK. Onze man test de airofit en spreekt met de Deense CEO

2. Limburg als opleidingscentrum voor jonge Deense wielrenners

© Bart Borgerhoff

Denemarken is in de ban van de Tour. Naar schatting 1 miljoen mensen stonden in de openingsrit in Kopenhagen langs de kant van de weg om de renners aan te moedigen. Bovenal landgenoten, die als junior de stiel geleerd hebben op onder meer Zuid-Limburgse wegen.

LEES OOK. Waarom jonge Deense wielrenners in Limburg de stiel komen leren

3. Pieter Kessen, de Limburgse masseur van Taco van der Hoorn

© BELGAPLUS

Van carrièremoves gesproken. Hoewel Pieter Kessen (28) uit Valmeer van opleiding schrijnwerker is, schaaft en timmert hij tegenwoordig aan het palmares van zijn Intermarché-renners. Hij noemt zich massagetherapeut en sportverzorger, maar reed zelf ook tussen de heren die nu het mooie weer maken in het peloton.

LEES OOK. De Limburgse timmerman die de kuiten van Taco van der Hoorn onder handen krijgt: Pieter Kessen

4. Drie stemmen over Chris Froome, de viervoudige Tourwinnaar die niet meer vroemt als vanouds

© AFP

Haast anoniem verscholen in het peloton, rijdt een viervoudige Tourwinnaar mee, vruchteloos zoekend naar de conditie en de successen van weleer. Chris Froome vroemt niet meer als vanouds. Hij heeft het loon van een grootverdiener, maar de prestaties van een hoopvergroter. Komt het nog goed met hem? Drie stemmen over Chris Froome.

LEES OOK. Froome vroemt niet meer als vanouds

5. Van Hoepertingen naar de Tour: de familie achter debutant Amaury Capiot

© Raymond Lemmens

Op zijn 29ste rijdt Amaury Capiot als debutant rond in de Tour. Voor de naar Hoepertingen, via Lanaken uitgeweken Bilzenaar is de selectie de bekroning voor zijn volharding in zijn hobbelige parcours richting de top. Een traject waar de vrouwen (en man) in zijn leven een belangrijke rol in speelden. “Amaury is in de laatste jaren een echte man geworden.”

LEES OOK. De sterkhouders achter Tourdebutant Capiot: “Amaury laat nooit het hoofd hangen”

6. Wij verkennen de nerveuze kasseienrit met Johan Vansummeren: “Stress”

© VDB

Een korte, nerveuze helletocht van amper 155 kilometer, goed voor 19,4 kilometer aan Noord-Franse kasseien. Tot zover het menu van de vijfde Touretappe. Of zoals Johan Vansummeren het in enkele woorden summier samenvat na zijn verkenning: “Stress, stress en nog eens stress.”

LEES OOK. Wij verkennen de kasseienrit met Johan Vansummeren: “Van der Poel is mijn absolute favoriet”

7. Yannick Wellens, de broer van, die zijn profbestaan in rook zag opgaan omwille van inspanningsastma

© Raymond Lemmens

In 1981 reden de drie broers Wellens - Paul, Johan en Leo - samen de Tour de France. In het nieuwe millennium hadden Leo’s zonen Yannick en Tim in hun voetsporen kunnen treden. Tot bij Yannick inspanningsastma werd vastgesteld. “Eerlijk? Een profcarrière was voor mij sowieso kantje boord geweest”, bekent Tims oudere broer Yannick.

LEES OOK. Inspanningsastma verplichtte Yannick Wellens te kappen met koersen: “Tim was altijd meer de doorzetter van ons twee”

8. Met mevrouw Dylan Teuns terug naar La Plance des belles Filles

© rr

Geen koppel ter wereld voor wie de klim naar La Super Planche des Belles Filles meer betekent dan voor Dylan Teuns en zijn vrouw Lies Hoeyberghs. Twee keer zijn ze er samen geweest. Het leverde hem een ritzege op en haar een huwelijksaanzoek. Vandaag zijn ze er opnieuw allebei. “Hij gaat er iets speciaals van willen maken.” Met mevrouw Dylan Teuns terug naar La Planche des belles Filles.

LEES OOK. Met mevrouw Dylan Teuns terug naar La Planche des belles Filles: “Dylan romantisch? Die ene keer toch”

9. Maak kennis met de ouders van Jasper Philipsen: “We houden deze dagen bewust wat afstand”

© rr

Monsieur Régularité. Meneer Regelmaat. Die geuzennaam kon makkelijk op Jasper Philipsen slaan, mocht niet ene Wout van Aert meerijden in de Tour. Hoog tijd voor een kennismaking met de ouders van de ‘Vlam van Ham’. Wie zijn mama Anja Victoir en papa Patrick Philipsen?

LEES OOK. Ouders van Jasper Philipsen over zijn eerste koers en... zijn voetbalcarrière: “Hij was een grasmachine”

10. Maak kennis met de nieuwe trend in het peloton: lopen

© Joris Herregods

Er was een tijd waarin lopen voor wielrenners uit den boze was. Maar tijden veranderen. Vandaag trekken onder andere Jumbo Visma-kopmannen Wout Van Aert en Primoz Roglic zeer geregeld hun loopschoenen aan. Zelfs midden in het seizoen. Hallo, sportdokter? “Voor een sterker gestel zou het niet slecht zijn om looptrainingen al bij jonge renners in te burgeren.”

LEES OOK. Van Tom Pidock tot Wout van Aert: de nieuwste trend in het peloton is … lopen

11. Ooit deden ze de Tour op rijsttaartjes, nu met champagne en lunch: Jelle Vanendert en Eric Vanderaerden als vipchauffeur

© rr

Ooit deden ze de Tour op rijsttaartjes, repen en gelletjes. Nu rijden ze nog altijd mee, maar dan met champagne en een uitgebreide lunch. Vipchauffeurs Jelle Vanendert (Lotto Soudal) en Eric Vanderaerden (Alpecin-Deceuninck) genieten van hun rol.

LEES OOK. Ritwinnaar wordt vipchauffeur: Vanderaerden en Vanendert trakteren gasten op champagne, hapjes en openvallende monden

12. Dit zijn de Limburgse lookalikes van Tourcols

Limburgse Tourcols? Dat moet om te lachen zijn. Dat is het ook. En toch… Uw dienaar zocht, vond en bedwong vier Limburgse beklimmingen die elk op hun manier Tourkriebels oproepen. Moeilijk te geloven? Check ook alle filmpjes!

© KH

LEES OOK. Limburgse lookalikes van Tourcols? Ze bestaan echt en onze man vlamt ze naar boven

13. Altijd stress op Alpe d’Huez: een overzicht met commentaar van Limburgers

© BELGAIMAGE

Kent u Guiseppe Guerini nog? De Italiaan won in 1999 op Alpe d’Huez, maar werd onderuit gekegeld door een amateurfotograaf. En er heerste nog veel meer stress op Alpe d’Huez, sinds de berg 70 jaar geleden voor het eerst beklommen werd. Een overzicht, met commentaar van Limburgers die in de koers zaten.

LEES OOK. Altijd stress op Alpe d’Huez

14. Ludo Dierckxsens fietst aan de zijde van Zornik-zanger door Limburg

© Raymond Lemmens

In rit 13 snelde het peloton van Bourg d’Oisans naar Saint-Etienne. Dat deden ze ook in 1999, toen Belgisch kampioen Ludo Dierckxsens zijn gloriemoment beleefde. De sympathieke renner fietst tegenwoordig door het Limburgse landschap met een rocker aan zijn zijde: Koen Buyse.

LEES OOK. Fietsmaten Koen Buyse en Ludo Dierckxsens: “Ludo moest eerst niet van me weten”

15. INEOS rijdt in de Tour met wielershirts uit Tessenderlo

© Raymond Lemmens

Sinds dit seizoen rijden sterren van het smalle zadel als Geraint Thomas, Egan Bernal, Richard Carapaz en Tom Pidcock rond in wielershirts en -broeken van Limburgse makelij. Maar wat levert het Looise Bioracer zoal aan een topteam als Ineos Grenadiers? Om hoeveel stuks gaat het en welke deadlines gaan ermee gepaard? CEO Danny Segers licht een tipje van de trui op.

LEES OOK. Hoeveel meter textiel vraagt team van Pidcock? Deze Looise wielerkledingproducent kent het antwoord

16. Hoe beleefden de fans, ouders en vriendin de sprintzege van Jasper Philipsen

© Raymond Lemmens

“Eindelijk viel alles eens in de plooi”, dat was de teneur van Tenerife over Tessenderlo tot Ham waar respectievelijk de ouders, vriendin Melanie en de supporters inclusief moeke Lea hun Jasper in Carcassonne naar de ritzege zagen jumpen.

LEES OOK. “Zie je wel, zonder Van der Poel lukt het ook”: zo beleefden familie en fans de etappezege van Jasper Philipsen