Bewoners verrassen postbode Ronny op zijn laatste ronde

Tijdens zijn laatste ronde voor zijn pensioen stond postbode Ronny Baerts een heuse verrassing te wachten. De mensen van de Rooshaegenweg, de Smakkaertweg, de Faesschehoeveweg en de omgeving achter de oude GB hadden hun brievenbussen versierd. Op de Rooshaegenweg stond zelfs een stoeltje onder een parasol zodat Ronny even kon bekomen van de emoties.

“Hij was echt geëmotioneerd dat de buren na al die jaren op die manier afscheid van hem namen”, zegt Mathieu Vanhoef namens de buurt. “Met Ronny kon je altijd een praatje maken. Het was alleen jammer dat Jos, een bewoner waarbij Ronny altijd zijn fiets stalde, in het ziekenhuis lag. De buurt zal hem missen, maar we wensen hem en zijn gezin een fijn pensioen toe.” jth