Jongeren bouwen lampen en treinen tijdens Legokamp in Martenslinde

Bilzen

In Martenslinde leefden enkele jongeren zich drie dagen lang uit met Lego. “Het kampje is zeer afwisselend”, zegt organisator Robrecht Wijnen. “De kinderen worden uitgedaagd om te bouwen met Lego in een bepaald thema. Maar er is uiteraard ook ruimte om zelf ideeën uit te werken of een leuke set in elkaar te zetten. Ze gaan onderzoekend en creatief aan de slag volgens het principe van Stem in de Klas.”

De jongeren haalden alles uit de kast om de blokken tot leven te brengen. “We hebben een projectielamp gemaakt met dieren”, klinkt het. Maar ook de bewegende constructies zoals de treinen waren populair. “Ik heb een auto in elkaar geknutseld”, zegt de 7-jarige Daan. “Die kan gecontroleerd worden met de tablet.” joge