Vince Van Cleemput naar Telenet Giants Antwerp

Telenet Giants Antwerp heeft Vince Van Cleemput aangetrokken. Een 20-jarige en 1m98 grote forward die overkomt van tweedeklasser Oxaco. Hij volgt Eddy Faus, ex-coach van Oxaco, die bij de Giants de nieuwe General Manager is. Van Cleemput is momenteel met de Young Lions op het EK U20 in het Montenegrijnse Podgorica aan de slag.

Telenet Giants Antwerp wil blijven inzetten op jonge Antwerpse talenten. Naast een grote en kwaliteitsvolle jeugdwerking heeft het in de Heylen Vastgoed Basket Campus met Giants Two ook een opleidingsploeg. Vorig seizoen speelde Giants Two kampioen in derde klasse met jonge spelers als onder meer Thijs De Ridder, Quinten Smout en Caspar Augustijnen. Komend seizoen zal Antwerp Giants Two dan ook in tweede klasse uitkomen.

Vince Van Cleemput, die vorig seizoen in tweede klasse bij Oxaco goed was voor een gemiddelde van 6 punten en 6 rebounds, komt in de kern van eersteklasser Telenet Giants Antwerp en zal ook uitkomen bij Giants Two in tweede klasse. Jean-Marc Mwema, Roby Rogiers, Seppe D’Espallier, Thijs De Ridder en Quinten Smout zijn de vijf Belgische profspelers voor komend seizoen. Vijf buitenlandse spelers, met onder meer de Amerikaanse nieuwkomers Quentin Goodin en Mo Watson, zullen de kern van Telenet Giants Antwerp vervolledigen.

De Sinjoren zullen de komende weken nog drie nieuwe buitenlandse spelers presenteren. De overige twee plaatsen worden ingevuld door Vince en andere talentvolle beloften van Giants 2. Half augustus start onder de nieuwe Kroatische coach Ivica Skelin de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Telenet Giants Antwerp werkt van 27 tot 30 september de kwalificatieronde van de FIBA Europe Cup af.