Leesvoer voor de hittepiek: de Hasseltse bij de dictator en de vagina van Marisa Papen

1. Een vagina op de cover van Playboy

Berings naaktmodel en activiste Marisa Papen siert opnieuw de cover van ‘Playboy’. Dit keer met een close-up van haar vagina, bezaaid met duizenden minuscule bloemetjes. “Het is de eerste keer dat een vagina zo prominent op de cover van het tijdschrift staat. Ik ben daar trots op”, zegt Papen.

2. Deze Limburger kleedt prinses Delphine

Tot voor kort ontwierp hij zijn collecties nog vanuit de duiventil van zijn vader, nu mag de Heusdense Pol Vogels (25) de outfit van prinses Delphine voor het Nationaal Defilé van volgende week ontwerpen. “Er zal zeker een verwijzing naar een duif in zitten.”

3. Hasseltse woonde als klein meisje bij Afrika’s ergste dictator

Hij gooide zijn tegenstanders voor de krokodillen, kroonde zichzelf tot keizer en werd zelfs beschuldigd van kannibalisme. “Maar tegen mij was hij altijd heel lief”, zegt Fabienne Cuypers (50). Tot haar achtste woonde de Hasseltse horeca-onderneemster in het paleis van Jean-Bédel Bokassa, in de jaren zeventig een van de ergste dictators van Afrika.

4. Anouk Matton over Tomorrowland en zoontje London

In de agenda van Anouk Matton (29) deze maand: Tomorrowland, Tomorrowland en nog een derde keer Tomorrowland. De mainstage in Boom is intussen vertrouwd terrein voor de dj uit Leopoldsburg, maar dat wil niet zeggen dat ze geen stress heeft. De ideale manier om te kalmeren? Een knuffelsessie met zoontje London (1). “Hij laat mij beseffen wat er echt toe doet in het leven.”

5. Getest: tafelbarbecues, met een verbrande tafel als resultaat

Barbecuespecialist Peter De Clercq test tien tafelbarbecues onder de 100 euro. Hij hoopt vooral gezellig en tegelijk veilig te kunnen grillen maar stelt zich meer dan eens vragen bij de kwaliteit van de toestellen.

6. Daan Stuyven staat na zware inzinking weer op in de bergen

Het rauwe verslag van een inzinking en de heropstanding van Daan Stuyven. Een kwetsbare mens die door de knieën is gegaan en weer recht zal krabbelen. Daan is in Val di Togno bij Thomas Siffer niet op de hoogste alpenweide geraakt. Maar hij heeft er wel zijn hoogste berg beklommen.

7. De leukste zomerbars van Limburg

Cocktails drinken op het strand, wijnen in de tuin van een kasteel of lekkere tapas met zicht op het water? Je zou het misschien niet denken, maar het kan allemaal in de Limburgse zomerbars. Wij tippen je waar je moeten zijn.

8. Waarom een opa van 76 in de gevangenis zit

Jos (76) bracht iemand om het leven en belandde achter slot en grendel. “Mijn vrouwke en ik waren samen met pensioen. We zouden het leven gaan vieren. En dan heb ik die onvergeeflijke feiten gepleegd.” Luister ook naar onze podcast over Jos.