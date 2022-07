Alles geven op Pempkes Festival of shotten met de auto: dit zijn onze weekendtips

Losgaan op Pempkes Festival of Parkies, rustig een expo bezoeken of toch liever een wandeling of fietstocht maken. Er zijn opnieuw heel wat toffe activiteiten te beleven in Limburg de komende dagen.

Drie dagen feest met Pempkes Festival

Pempkes Festival in Bilzen: dat is drie dagen lang alles geven. Het muziekevenement begint op donderdag 28 juli met dancemuziek met dj’s als Dominico, Cemode en anderen. Op vrijdag is het ambiance met optredens van Lindsay en Frans Bauer. Zaterdag is het opnieuw de beurt aan dj’s en zal Regi hoofdact van de avond zijn.

Van 28 tem 30/7 op de Pempkes-wei in de Grammestraat in Bilzen. Info & tickets: www.pempkesfestival.com

Buiten Aardse Kunst

Een vijftigtal kunstenaars gaan in dialoog met een biohoogstamboomgaard in Herk-de-Stad. Ze zullen stuk voor stuk de boomgaard opfleuren met een mooi kunstwerk. Met de titel Buiten Aardse Kunst knipogen ze dan ook naar de kunststroming Land Art, waarbij de natuur mee in de kunst opgenomen wordt en er zo een nieuwe beleving van de ruimte ontstaat. Je kan er ondertussen iets drinken in de zomerbar. De opbrengst gaat naar Spierziekten Vlaanderen vzw.

Op 23, 24, 30 en 31/7 telkens vanaf 10 uur in de biohoogstamboomgaard, Sint-Truidersteenweg 161 in Herk-de-Stad. Info: www.facebook.com/betty.steenbergen.1

© Betty Steenbergen

Verliefd op de piano

Moment is sinds 2017 het jaarlijks terugkerend stadsfestival in Tongeren. De hele zomer lang vindt er een stevige programmatie met tal van voorstellingen en activiteiten plaats. Op 28 juli geven Anthe en Wouter Dewit een dubbelconcert in de Sint-Stefanuskerk. Neoklassiek pianist Wouter kreeg enkele jaren geleden faam toen zijn stuk La durée opgepikt werd door de Spotify-afspeellijst Peaceful Piano. Anthe werd verliefd op het geluid van de akoestische piano en dook voor haar soloproject letterlijk in de piano met microfoons en objecten om het instrument te prepareren en te combineren met haar stem.

Op 28/7 om 20 uur in de Sint-Stefanuskerk, Sint-Stefanusstraat in Tongeren. Info: moment.tongeren.be

© Illias Teirlinck

De boer op in Borgloon

Haspengouw is een productief agrarisch landschap waarin de teelten en producten voor een unieke culinaire streekidentiteit zorgen. De Haspengouwse gemeenten, waaronder Borgloon, willen dat met een lokale boerenmarkt nog meer benadrukken. Op de lokale boerenmarkt ‘De Boer op’ worden producten recht van bij de boer naar de consument gebracht. Goed voor de lokale economie en de korte keten, maar ook gewoon heel lekker.

Op 24/7, 21/8 en 11/9 telkens van 11 tot 15 uur op de site van de Stroopfabriek, Loons Plein in Borgloon. Info: www.deboerop.be

© Joren De Weerdt

Shotten met de auto

Laat twee teams, zes auto’s en een extra grote bal los in een weide omringd met strobalen en je hebt autovoetbal. In speciaal aangepaste wagens nemen in Peer telkens drie piloten het tegen elkaar op. Spektakel verzekerd! De winnaar krijgt meteen de titel Belgisch Kampioen autovoetbal. Bezoekers kunnen ondertussen genieten van een hapje, een drankje en tal van randanimatie.

Op 24/7 vanaf 13 uur in de Deusterstraat 78 in Peer. Info: www.facebook.com/groenekringpeer

© Groene Kring Peer

In sappig Bulzers

Kom meer te weten over de geschiedenis van Bilzen, over de straffe sagen en legen van de streek en dat in het sappig ‘Bulzers’ dialect. Een gids neemt je mee op sleeptouw voor een dialectwandeling door de Demerstad en leert je meer over de dialectnamen van de straten en pleinen en nog veel meer.

Op 28/7 om 19.30 uur op de Markt in Bilzen. Info: www.visitbilzen.be

© Visit Bilzen

Meebrullen met Mama’s Jasje

Parkies staat ook dit jaar garant voor elke week optredens van verschillende Vlaamse artiesten in tal van steden en gemeenten. Zo ook in Genk. Daar houdt Parkies elke dinsdagavond halt op het evenementenplein. Op dinsdag 26 juli staat Mama’s Jasje op de planken. Je kan nog even oefenen om de teksten van ‘Eén nacht alleen’, ‘Een teken van leven’ en andere hits van de band luidkeels mee te brullen.

Op 26/7 vanaf 19 uur op het Evenementenplein, Dieplaan in Genk. Info: www.parkies.be

© Parkies

Tot hier en niet verder

‘Tot hier en niet verder’ stond er ooit in het groot als je van Hasselt naar Zonhoven wilde. Vandaag zijn het vredelievende buurgemeenten, maar ooit was dat anders. Lang vochten ze om een economisch belangrijk heidegebied dat hen verbindt. Zowel met wapens als in de rechtbank bestreden Hasselaren en Zonhovenaren elkaar om het eigendomsrecht. Gids Annette Mertens neemt je mee op een fietstocht langs de verschillende sporen van die vete, zoals de paalstenen, het vliegveld van Kiewit en Domein Bokrijk.

Op 24/7 om 14 uur aan de Blauwe Boulevard in Hasselt. Inschrijven via annette.mertens@hotmail.com. Info: www.hasseltsetoeristischegidsen.be/

© Annette Mertens

Ukiyo-e tentoonstelling in de Japanse Tuin

Dit weekend nog kan je de tentoonstelling Ukiyo-e in de Japanse Tuin in Hasselt bezoeken. Ukiyo-e betekent tekening van de vlietende wereld. Het is een vorm van houtsnede vergelijkbaar met zeefdruk voor T-shirts waarbij voor elke kleur een aparte houtsnede gemaakt werd. Deze prentkunst was erg populair in Japan vanaf de 17de eeuw. De Japanse Tuin ontleende een collectie van veertig prenten uit van Centre Céramique in Maastricht.

Nog tem 24/7 van 10 tot 17 uur in de Japanse Tuin, Gouverneur Verwilghensingel 15 in Hasselt. Info: www.japansetuin.be

© Japanse Tuin

Blauwe bessen plukken

De zelfpluk bij Blueberry Fields in Beringen is terug. Je kan er van maandag tot en met zaterdag gaan plukken. De geplukte bessen worden nadien gewogen en aan een kiloprijs verkocht. Je kan op het domein van Blueberry Fields nog allerlei andere activiteiten beleven. Zo zijn de karrenmaaltijden, een etentje op een oude kar, in het midden van de natuur ook bijzonder succesvol.

Blueberry Fields, Schomstraat 147 in Beringen. Info: www.blueberryfields.be

© Blueberry Fields

Uitgebreide agenda

WANDELEN

Zaterdag 23 juli

Hoogzomertocht

Zo‘n 800 m boven de vroegere mijngangen wandel je door een intens groen landschap. Er zijn verschillende afstanden met kers op de taart de 50 km trail.

Zaal ’t Goor, Engsbergseweg 107 in Tessenderlo.

Van 6 tot 15 uur.

Basistarief: 3 euro

Zaterdag 23 juli

Pasar Zomert

Een wandeling in groep doorheen de Bosbeekvallei bij valavond, dan weer heuvelachtig en dan heb je weer laarzen nodig.

’t Oud Bamps, Bampsstraat in Oudsbergen.

Om 18.30 uur

Basistarief: 2 euro

Zaterdag 23 juli

Luchtig Hasselt

Met een knipoog naar het heden en verleden wandelt een gids met je door de stad om de verschillende smaakfacetten van Hasselt te ‘proeven’ en te herontdekken.

Visit Hasselt, Capucienenplein in Hasselt.

Om 10 uur

Basistarief: 5 euro

Zondag 24 juli

Bruikbare kruiden in de natuur

Ontdek welke planten er allemaal groeien in de vrije natuur en waarvoor je ze kan gebruiken. Een plantenkenner geeft je tekst en uitleg.

Bezoekerscentrum De Watersnip, Grauwe Steenstraat 7 in Beringen.

Om 16 uur

Zondag 24 juli

Zomerwandeltocht

De grote zomerwandeling van de Zutendaalse Hartevrienden, in samenwerking met Wandelsport Vlaanderen, begeeft zich doorheen de mooie Zutendaalse bossen. Met keuze tussen de afstanden, 5, 7, 12 en 20 km.

Jachthoornplein 7 in Zutendaal.

Van 7 tot 15 uur

Basistarief: 3 euro

Zondag 24 juli

De oeverzwaluw spotten

Wist je dat er bij ons ook oeverzwaluwen voorkomen? Natuurgids Iris toont je een uniek plekje in Negenoord waar dit bijzonder trekvogeltje zich thuis voelt.

Visitor Center De Wissen, Negenoordlaan 2 in Dilsen-Stokkem.

Om 14 uur

Basistarief: gratis

Woensdag 27 juli

Plantenwandeling

De Teut in Zonhoven vormt samen met Ten Haagdoorn in Houthalen-Helchteren een uitgestrekt natuurgebied van meer dan 1700 hectaren. Samen met een gids probeer je er zo veel mogelijk soorten planten te determineren.

Hengelhoefseweg in Zonhoven.

Om 20.30 uur

Basistarief: gratis

© Christa Hermans

FIETSEN

Zaterdag 23 juli

Rondje As

Een gids neemt je op sleeptouw langs heel wat bekende en minder bekende plekjes in As.

Toegangspoort Station As, Stationsstraat 124 in As.

Om 13.30 uur

Basistarief: 2 euro

Fietsvierdaagse in As

Dinsdag 26 juli tem vrijdag 29 juli

Samen met de Sportraad organiseert WTC Sportief As een fietsvierdaagse in As. Elke dag heb je de keuze uit twee fietsroutes van 30 of 50 km. Deze fietstochten zijn zowel voor recreanten als wielertoeristen.

Inschrijving en start aan lokaal Sports BAR, Schuttenbergstraat 2 in As.

Voor de 30 km van 13 tot 18 uur, voor de 50 km van 13 tot 17 uur.

Basistarief: 2 euro.

CONCERT

Zaterdag 23 juli

Beiaard en piano

Voor dit concert maken pianist Andy Willems en beiaardier Jan Verheyen een muzikale tijdreis vanaf het begin van de vorige eeuw tot nu.

Sint-Niklaaskerk, Kerkstraat in Neerpelt.

Om 11 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 23 juli

Daalman & Isabelle A

Daalman & Isabelle A zijn sinds hun hitsingle “Jij” van begin 2020 niet meer van elkaar weg te slaan, zowel in de liefde als op muzikaal vlak vonden ze elkaar.

Kcp d’Oude Pastorie, Pastoriestraat 5 in Ham

Om 20.30 uur

Basistarief: 20 euro

Zondag 24 juli

Kontrasten in Koper

Met het programma ‘Kontrasten in Koper’ wil Cinque Forte het publiek laten kennismaken met de veelzijdigheid en het dynamische bereik van het koperkwintet.

Sint-Martinuskerk, Hoogstraat 30 in Borgloon

Om 11 uur

Basistarief: gratis

Zondag 24 juli

Muscadet

Een klein maar fijn liveconcert, mét een aperitiefje in de hand. Linda en Jos van Joli zingen en spelen Nederlands- en anderstalige covers van gevoelige ballads over lichte popdeuntjes tot swingende up-temponummers.

Het Stadsmus, Guido Gezellestraat 2 in Hasselt.

Om 11 uur

Basistarief: gratis