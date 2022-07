Spanningen in entourage van Elon Musk: “Hij wilde fortuin toevertrouwen aan Russische pokerspeler”

Het heeft er bovenhands opgezeten in de dichte entourage rond Elon Musk, zo onthult The Wall Street Journal. Niet zozeer omwille van de (afgesprongen) overname van Twitter, maar wel door een bitse strijd om wie het fortuin van de rijkste mens ter wereld mocht beheren. Een verhaal met twee hoofdrolspelers, die elkaars tegenpolen zijn.

Langs de ene kant heb je Jared Birchall, een 48-jarige mormoonse vermogensbeheerder die in het verleden al meerdere topfuncties uitoefende bij grootbanken als Merrill Lynch en Morgan Stanley en intussen al tien jaar de vertrouwde rechterhand van Elon Musk is. Langs de andere kant heb je Igor Kurganov, een 34-jarige Rus die stopte met school “omdat hij te veel wiet rookte” en carrière maakte als professionele pokerspeler.

Musk en Kurganov kennen elkaar nog niet zo heel lang, maar zouden in korte tijd goed bevriend met elkaar geraakt zijn. De Rus verbleef tijdens de coronapandemie zelfs een tijdje in de woning van de Tesla- en SpaceX-topman en de twee “kletsten vaak tot diep in de nacht”, zo schrijft de Amerikaanse krant. Kurganov verhuisde na verloop van tijd ook naar Texas, waar hij - ondanks gebrek aan ervaring in de sector - een beveiligingsteam voor Musk mocht opzetten.

Maar het was vooral de financiële visie van Kurganov die blijkbaar indruk maakte. Musk besloot na een tijdje zelfs om zijn goede vriend de leiding te geven over het fonds dat hij gereserveerd had voor donaties aan goede doelen. Een fonds van zo’n 5,7 miljard euro, een niet onaanzienlijk deel van het totaalvermogen (van 230 miljard dollar) van de rijkste man ter wereld.

Die beslissing schoot meteen in het verkeerde keelgat bij Birchall, die zijn werkgever er eind vorig jaar over aansprak. “Elon, dit kan je toch niet maken”, zou Birchall gezegd hebben. Het wantrouwen van Birchall groeide nog meer aan toen hij te horen had gekregen dat de FBI een onderzoek voerde naar Kurganov.

Waarover dat onderzoek dan ging, is momenteel niet duidelijk en Kurganov werd ook van niets officieel beschuldigd. Toch bleef de argwaan bij Birchall, die bij Musk bleef smeken om de samenwerking met de Rus stop te zetten. Iets waar Musk zes weken geleden uiteindelijk dan toch op is ingegaan, zo meldt The Wall Street Journal.