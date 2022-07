Geertje maakt eigen klei uit as van Haspengouwse fruitbomen

Borgloon

Het oude stadhuis van Borgloon heeft er naast de wekelijkse huwelijksinzegeningen een activiteit bij. Met Geertje Podevyn kan er creatief met klei geboetseerd worden.

“Zowel kinderen als volwassenen komen hier langs”, vertelt Geertje. “Ik maak mijn eigen klei uit zuivere as van fruitbomen uit Haspengouw. Deelnemers geven de klei zelf vorm en maken er een eigen kunstwerkje van. Het is zachte klei, dus dat moet wel lukken. Daarna moet het een week drogen. Er zijn ook mensen die me vragen om het af te bakken. Dat is een heel procedé dat drie weken in beslag neemt.” Geertje verzamelt het hout van fruitbomen in Monnikenhof in Vechmaal, waar ze in een tuin alles verwerkt van fruitas tot en met het afbakken in een speciale oven. rudc