VIDEO. Ook in de Nascar slaat de hitte toe: piloten rammen elkaar achter de safety-car

Je kan altijd rekenen op de Nascarjongens voor wat verhitte standje hun ovale racecircuits. Brad Keselowski en Austin Dillon gingen elkaar rammen tijdens een neutralisatie. “Als het heet is in de auto’s, is het heet in de helmen.”

De aanleiding die aan het incident voorafging, is nog steeds onduidelijk. Maar op de New Hampshire Motor Speedway stuurde Austin Dillon zijn Chevrolet opzettelijk in op de Ford Mustang van Brad Keselowski. De race was op dat moment geneutraliseerd met gele vlaggen. Keselowski bedacht zich niet en ramde Dillon terug. Keselowski liep een lekke band op maar werd nog zevende, zijn beste resultaat van het seizoen.

“Hij was boos op mij om een of andere reden”, zei Keselowski achteraf. “We hadden licht contact in bocht 2 bij een herstart, maar de helft van het veld raakte daar wel iemand, je zag zelfs geen sporen op onze auto’s. Ik begrijp wel dat hij gefrustreerd was, maar hij kwam naar me toe en reed in mijn deur. Daar werd niemand van ons beter van. Ach, uiteindelijk maakte het niet uit. Ik was sterk genoeg om nog terug te komen.”

LEES OOK. Stoffel Vandoorne opnieuw op kop in het WK Formule E

Keselowski schreef het voorval toe aan de hitte in New Hampshire. “Als het heet wordt in de auto’s, wordt het niet koeler in de helmen. Het overkomt ons allemaal wel eens dat woede de bovenhand neemt.”

Dillon werd 23ste op één ronde van de winnaar. Hij hintte naar een incident van vorig jaar in Michigan, eveneens met Keselowski. “Jullie hebben het gezien, zeker? Dit is gewoon hard racen. Dat hebben we de voorbije twee jaar wel vaker gedaan. Eén keer kreeg ik een zware klap. Ik hou niet van de manier waarop sommige mensen tegen me racen, maar het was wellicht niet juist om dit te doen tijdens een neutralisatie.”

Keselowski wil het uitpraten onder vier ogen, Dillon niet: “Nee, ik praat niet met hem.”

De race werd gewonnen door Christopher Bell. (mc)

LEES OOK. Peter Guelinckx en de Longins winnen de Belcar in Francorchamps