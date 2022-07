Honderden bezoekers zingen en dansen in park van Fauconval tijdens Zomer Kick-off

Kortessem

Na twee stille zomers werd er in het park van kasteel Fauconval in Kortessem weer een afspraak gemaakt voor de Zomer Kick-off van 2022. Honderden mensen woonden dit gratis evenement bij. Zij konden genieten van muziek, frisse pintjes, cocktails, foodtrucks en vooral ambiance. Voor dat laatste zorgde de gekende muziekgroep Domino. Onder de tonen van Een land van Maas en Waal kwamen ze in polonaise het park binnen en kregen ze meteen het publiek op hun hand. De groep had een hele reeks gekende nummertjes bij en het publiek kon uit volle borst meezingen. Het unieke aan Domino is dat de muzikanten zich tussen de gasten begeven, wat de sfeer uiteraard bevordert.(rapo)