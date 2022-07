Kinderen smeden vriendschapsbanden op zomersportkampen

Heers

Samen spelen en nieuwe vriendjes maken bij het begin van de zomervakantie, dat is het opzet van de zomersportkampen van Ten-Men Sports, in samenwerking met de gemeente.

“Tijdens de eerste twee weken van de zomer mochten we zowel in de sporthal als in De Bammerd een 100-tal kinderen verwelkomen op onze sportkampen”, zegt coördinator en sportleraar Kristof Vanhaeren. “De kinderen van 6 tot 12 jaar kiezen voor een sportmix en konden zich uitleven tijdens tik- en balspelen of avontuurlijke spelletjes. Zo speelden ze ook bosspelletjes op de site van het Kasteel van Heers. Voor de kleuters van 3 tot 6 jaar staat er kleutersport op het programma. Zij werken steeds rond een bepaald thema, zoals vakantie en sport. We voorzien ook regelmatig waterspelletjes om de warmte te bestrijden. We rekenen telkens op een zestal monitoren om alles in goede banen te leiden.”

De zomersportkampen in Heers zijn een schot in de roos. “De nood aan kinderopvang is hoog in de zomervakantie en dagvullende activiteiten bieden dan vaak een uitweg”, zegt Vanhaeren. “Maar sportkampen zijn zoveel meer: het is per definitie een groepsgebeuren waar extra-sportieve waarden als respect, fair play, vriendschap en samenhorigheid voorop staan.” frmi