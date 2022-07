Nieuwe plaat van James Bay is er om fluitend de dag mee door te komen

Sinds het monstersucces van Hold Back the River en Let It Go is er voor James Bay veel veranderd en ook weer niet. De Brit met het onafscheidelijke hoedje mag dan tot een hitfenomeen en tieneridool zijn uitgegroeid, acht jaar en twee albums verder vist de jonge dertiger wel nog steeds in dezelfde muzikale vijver.

LEES OOK. Tussen gefotoshopte popsterren is de gospelstem van Lizzo een verademing

Op Leap blijft Bay, aanvankelijk ergens tussen Ed Sheeran en Ben Howard gesitueerd, de singer-songwriter die de kunst verstaat om pretentieloze liedjes te voorzien van catchy refreinen waarin hij zijn stem de hoogte injaagt. Dat hij ditmaal werkt met een stoet van producers en songwriters wiens cv’s ook klussen voor Ed Sheeran, Taylor Swift en Billie Eilish vermelden, verklaart de radiovriendelijkheid van de recente singles Give Me the Reason, Save Your Love en One Life. Plaatje om fluitend de dag mee door te komen. (gj)

‘Leap’, James Bay, nu te beluisteren. Concert 17/11 Trix, Antwerpen.