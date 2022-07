Brug over E314 in Heusen-Zolder in slechte staat: zware vrachtwagens en bussen geweerd

De brug over de E314 is in slechte staat. Voor de stabiliteit wordt zwaar verkeer vanaf maandag 25 juli geweerd. — © Zahra Boufker

Vrachtwagens en bussen die zwaarder zijn dan 3,5 ton mogen vanaf maandag 25 juli niet meer over de brug aan de Jeugdlaan in Heusden-Zolder. Die brug over de snelweg E314 verkeert in slechte staat. Preventieve maatregelen zijn nodig om te waken over de stabiliteit.

Zware weggebruikers worden omgeleid om de stabiliteit van de brug en de veiligheid van andere weggebruikers te garanderen. De gemeente Heusden-Zolder, De Lijn en de Vlaamse Waterweg werden verwittigd van de ingrijpende maatregel op deze drukke weg.

Voor voetgangers, fietsers en automobilisten blijft de brug toegankelijk.

“Uit een recente analyse van de staat van de brug over de snelweg E314, blijkt deze in slechtere staat te verkeren. We geven binnen ons investeringsprogramma prioriteit aan de vervanging van deze brug door een volledige nieuwe. Hiermee kunnen we de brug deze legislatuur nog aanpakken”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Tonnagebeperking

Het Agentschap Wegen en Verkeer stelde bij een periodiek nazicht vast dat een voorzorgsmaatregel zich opdringt. Het gewicht op de brug wordt gelimiteerd tot 3,5 ton. Zwaar verkeer is te belastend voor de ophanging van de brug.

Vrachtwagens en bussen boven de 3,5 ton mogen vanaf maandag 25 juli niet meer over de brug. Ze moeten omrijden. — © Zahra Boufker

Om de tonnagebeperking te ondersteunen zal er ook een wegversmalling komen op de Jeugdlaan.

Omleiding

Lokaal vrachtverkeer kan via de Jeugdlaan naar de Industriestraat aan het Albertkanaal. Voor ander zwaar verkeer is het dichtstbijzijnde alternatief om ‘over’ de snelweg te geraken de recent vernieuwde brug van de Terlaemenlaan in Zolder.

Zware vrachtwagens en bussen moeten een alternatieve weg nemen om over de E314 te rijden. — © Zahra Boufker

Voor de lijnbussen komen er nieuwe haltes en ook de dienstregeling wordt vanaf 1 september aangepast. Aan de haltes komt een duidelijk bericht ophangen met vervanghaltes en alternatieve reisweg. Busreizigers kunnen de nieuwe trajecten van de lijn 34 en 51 ook vinden op www.delijn.be/nl/routeplanner.

Inspectie

AWV volgt de toestand en stabiliteit van de brug nauwgezet op. Twee keer per jaar is er een grondige inspectie. Binnen enkele jaren wordt de brug over de E314 vervangen.