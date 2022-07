Dimitri Vegas, een gepimpte Lexus én claustrofobische gekheid in Vlaamse actiekomedie ‘H4Z4RD’

Jonas Govaerts (Welp) heeft eindelijk zijn tweede film kunnen maken. Met mega-dj Dimitri Vegas in zijn eerste hoofdrol maakte hij H4Z4RD over een dag uit het leven van een Lexus. Een ronduit maffe komedie.

Ooit Locke gezien? Dat is die Britse arthouse-prent die zich voor 90 procent in een auto afspeelt. Jonas Govaerts nam hetzelfde huis clos-concept en transformeerde het in een experimentele exploitation movie waarin hij road movie, buddy movie, volwassenwordingkomedie, zwarte komedie en thriller met elkaar tracht te verzoenen. De gouden gevangenis waarin de camera en dus ook de toeschouwer voor anderhalf uur zitten, is de gepimpte Lexus met gepersonaliseerde nummerplaat H4Z4RD van Noah (Dimitri ‘Vegas’ Thivaios). Die praalwagen symboliseert zijn puberale karakter, ook al heeft hij vrouw en kind.

Noah en zijn liefde voor zijn auto worden op de proef gesteld wanneer hij besluit om zijn psychopathische neef Carlos (Jeroen Perceval in idiootmodus) met een deal te helpen. De extreem onbetrouwbare Carlos sleurt Noah mee in een waanzinnig avontuur waarin hij belaagd wordt door onder meer een perverse parkingbewaker en een bende kidnappers.

Dimitri Vegas (rechts) en Jeroen Perceval als Lexus-chauffeur Noah en zijn psychopathische neef Carlos in de actiekomedie ‘H4Z4RD’. — © H4Z4RD

Govaerts toont hier zijn enorme liefde voor genrecinema en overschrijdt duidelijk met veel plezier heel wat grenzen op het vlak van politieke correctheid, logica, Vlaamse taalpolitiek, narratieve wetten (voor zover die bestaan) en ‘goede smaak’. Voor sommigen zal de film dan ook overkomen als een prettig gestoord en wild monstertje, maar dan een die toch respect afdwingt.

V.l.n.r.: regisseur Jonas Govaerts, acteur Jeroen Perceval, acteur en dj Dimitri Vegas en actrice Jennifer Heylen. — © BELGA

Vooral het gijzelen van de toeschouwer in de Lexus heeft Govaerts tot zeer interessante creatieve beslissingen gedwongen. Wat men over de film ook zal schrijven, hij geldt zeker als een visitekaartje voor de regisseur en zijn hoofdacteur op de internationale markt. cc

‘H4Z4RD’ speelt nu in de bioscoop.