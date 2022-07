Henri Put blaast 100 kaarsjes uit in Koersel

Beringen

Geboortedatum: 11 juli 1922

Geboorteplaats: Koersel

Huidige woonplaats: woonzorgcampus Karen in Koersel

Beroep: mijnwerker in Zolder

Echtgenote: Maria Vanhoudt

In woonzorgcentrum Karen in Koersel heeft Henri Put zijn 100ste verjaardag gevierd. Op 11 juli 1922 werd hij samen met zijn tweelingzus geboren. De eeuweling heeft intussen heel zijn familie overleefd. Henri en zijn vrouw Maria hebben nooit kinderen gekregen. Het was een grote leegte in hun leven.

Henri blijft dus nog alleen over, maar het team van woonzorgcampus Karen legt hem graag in de watten. Voor zijn 100ste verjaardag heeft Hildegarde van de keuken een prachtige taart gebakken. Of Henri het lekker vond? Zeker en vast, hij geniet nog steeds van de geneugten die het leven hem schenkt.

Heeft hij een geheim om 100 jaar te worden? “Sober leven, zo lang mogelijk werken en actief blijven. Veel groenten eten, niet te veel vlees. En vooral veel lachen. Genieten van het leven met een stukje Limburgse vlaai.”

Henri haalt ook graag wat guitigheden met de meisjes uit. “Hij is nog steeds een Don Juan en vraagt elk meisje dat naar hem lacht ten huwelijk”, aldus het team van wzc Karen.

De eeuweling heeft in de mijn van Zolder gewerkt: 15 jaar ondergronds en 15 jaar bovengronds. Hij is al op pensioen sinds in 1977. “Als ik opnieuw moest beginnen, dan zou ik weer in de mijn gaan werken. Niet aan het front, dat is ongezond, maar wel ondergronds. Daar is de kameraadschap het grootst”, weet Henri.

Een paar weken geleden heeft hij met de animatie van het woonzorgcewntrum nog een bezoek gebracht aan de mijn van Zolder en aan het Mijnmuseum in Beringen. Henri heeft er echt van genoten om zijn oude werkplek terug te zien na zovele jaren. Hij heeft terug de sfeer opgesnoven van weleer en kennisgemaakt met de site die nu helemaal anders is ingevuld.

Een delegatie van het Beringse stadsbestuur heeft een bezoek gebracht aan de honderdjarige. Ze hebben een cadeau én een mooi portret van het koningspaar overhandigd. Henri blijft nuchter onder alle aandacht: “De eerste 100 jaar van het leven zijn de moeilijkste, daarna is het een fluitje van een cent.” zb