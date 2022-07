Potentieel dodelijk: Nederlanders in Hoeselt onderschept met gevaarlijke xtc-pil Satan Sinner

Gevaarlijke xtc-pillen kunnen alle keuren, vormen en logo’s hebben. Via analyse moet je weten hoe hoog de MDMA-waarde is. — © rr

Een drugshond kon zo’n dertig pillen vinden in een auto met Nederlands kenteken. De 45-jarige bestuurder uit Maastricht, en de passagiers uit Maastricht en Meerssen kwamen van een rave party in Dordrecht. De Satan Sinner-pillen waren extreem hoog gedoseerd. Een doorsnee xtc-pil bevat 80 milligram MDMA, de werkzame stof die tot de amfetamines behoort en voor een goed gevoel zorgt. De onderschepte pillen bevatten per pil 400 milligram. “Deze dosis is nog hoger dan de xtc-pilletjes waar onlangs op het festival Extrema Outdoor voor werd gewaarschuwd”, zeggen ze bij politie Bilzen/Hoeselt/Riemst.

Gevaarlijk

Zo’n hoge dosis maakt dat de kans op hartaanvallen, epilepsie en beroertes ontzettend groot is omdat de lichaamstemperatuur boven de 39 graden kan stijgen. Een dodelijke afloop is zelfs mogelijk.

In het uitgaansleven worden bijna alleen maar hooggedoseerde xtc-pillen geslikt. Die bevatten bijna 200 milligram MDMA of meer. Dit is al veel voor een normaal persoon. “Bij sterke pillen neemt het gewenste effect - het bekende “love” gevoel - niet toe, maar ervaar je meer ongewenste (speedy) effecten, het zogenaamde ‘strak staan’.” Zo waarschuwt de website drugsenuitgaan.nl.

De politie liet de auto takelen voor verder onderzoek. De drie Nederlanders van 22, 36 en 45 jaar oud werden verhoord. Het onderzoek is overgedragen aan de Nederlandse politie.