Godsheidenaar Ivan is 250.000ste fietser op fietsbrug De Langeman

Hasselt

In december werd de Langeman, de fietsbrug over het Albertkanaal aan het sluizencomplex in Godsheide, officieel in gebruik genomen. De brug is een enorm succes, want vorige week reed de 250.000ste fietser al over het kunstwerk. Die eer viel te beurt aan Ivan Martens uit Godsheide.

“Op zondagmorgen gaan we telkens met enkele Godsheidenaren met de fiets op tocht”, vertelt Jaak Nijs. “Toen we onlangs de fietsbrug passeerden, zagen we de teller op 249.999 staan. Een van ons zou dus de kwartmiljoenste worden. We hebben de eer gelaten aan onze ouderdomsdeken Ivan. Ik heb dan snel mijn gsm genomen om een foto te maken. Medefietser Bart Lambrichts heeft twee aankomende fietsers tegengehouden en hen gevraagd om te wachten tot Yvan netjes bij de teller met het magische getal 250.000 stond. Eeuwige roem voor Yvan is bij deze verzekerd!” (lacht)raru