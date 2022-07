Nieuwe collectie cosmetica van Harry Styles komt eraan: wij zetten de producten op een rijtje

Styles, vooral bekend als zanger, startte eind 2021 zijn eigen verzorgingslijn ‘Pleasing’. Die bestond aanvankelijk uit vijf producten: allemaal veganistisch en compleet genderneutraal. Maar nu voegt Styles daar met ‘Hot Holiday’ nog drie producten aan toe.

Het eerste is een setje nagellak, bestaande uit vier hippe, biologisch afbreekbare kleuren: ‘Beach Ball’, ‘Nonna’s Sorbet’, ‘Harry’s Chair’ en als laatste ‘Wet Bottoms’. Als we het persaankondiging mogen geloven, zijn de kleuren geïnspireerd op zonovergoten strandvakanties waar vooral de oceaan centraal staat. Voeg daar nog wat levendig geel en zeewiergroen aan toe, afgewerkt met een transparante glans en je kan zo naar het zuiden vertrekken.

Wat je nog nodig hebt op het strand? Juist, wat verkoeling. Vergeet de mini ventilator of de zilte duik in zee want Styles heeft dat alles in een flesje gegoten. Met ‘The Pleasing Spritz’ en ingrediënten zoals niacinamide en hyaluronzuur zorgt de zanger voor onmiddellijke verfrissing en hydratatie van de zongebruinde huid.

En wie die zomerse tint nog even wil vasthouden, kan ook een blik werpen op ‘The Everybody Oil’. Een hydraterende olie, die zoals de naam het zegt, geschikt is voor iedereen. De huidolie laat een subtiele glans achter en bevat ingrediënten zoals kamille, jojoba en teunisbloem met het oog op het verbeteren van de huidstructuur. Ook werden er subtiele toetsen van bergamot en sinaasappel aan toegevoegd, volgens fans de voorbode van een parfum.

De ‘Hot Holiday’ collectie is verkrijgbaar vanaf 19 juli op de website van Pleasing, die ook naar België levert. De nagellak kan enkel als set van vier aangekocht worden. Voor de set zal je zo’n 63 dollar of 62 euro betalen. De huidolie zal je 47 dollar kosten, de verfrissende spray 27 dollar.